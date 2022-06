Tragedia Rigopiano | tribunale Milano nessun nesso sisma-valanga

(Di mercoledì 15 giugno 2022)- Lache il 18 gennaio del 2017 travolse l'hotelprovocando la morte di 29 persone non fu innescata dalle scosse di terremoto che quel giorno interessarono l'Abruzzo. E' quanto ha stabilito la Sesta sezione delcivile diche ha respinto il ricorso di indennizzo intentato contro una compagnia assicurativa dalla società proprietaria dell'albergo, la quale invocava, appunto, ildi causalità tra ile lain merito ad una polizza relativa ai soli danni da terremoto. La mattina del 18 gennaio, infatti, alcune violente scosse di terremoto di magnitudo superiore a 5 interessarono l'Aquilano, ad una quarantina di chilometri in linea d'aria da. Poi, alle 16.40 dello stesso ...

"Siamo contenti perché a cinque anni dalladic'è una prima sentenza di un tribunale della Repubblica italiana. Riguarda il nesso di causalità tra il sisma e la valanga, un aspetto ...Primo pezzo di giustizia in memoria delle vittime dia cinque anni dalla'. Ricordiamo che le udienze relative al processo in corso nel tribunale pescarese ripartiranno da ottobre, ...Per il tribunale non c’è un nesso tra le scosse di terremoto e la valanga che il 18 gennaio 2017 uccise 29 persone che si trovavano nell’hotel di Farindola a Rigopiano. Il tribunale civile di Milano i ...Articolo : 'La mia vita con i cani di Rigopiano, segnati per sempre dalla valanga'. Rigopiano (Farindola), 15 giugno 2022 - La valanga di Rigopiano non fu provocata dal terremoto. 'Una valanga che cad ...