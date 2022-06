Traffico aereo: in Svizzera scali paralizzati per blackout informatico (Di mercoledì 15 giugno 2022) Zurigo 15 giu. - (Adnkronos/Ats) - In Svizzera i due scali più importanti, quelli di Zurigo e Ginevra, sono attualmente paralizzati a causa di un guasto informatico alla società di controllo del Traffico Skyguide. Nessun aereo può decollare o atterrare, come ha dichiarato una portavoce di Zurigo all'agenzia ATS. Quest'ultimo scalo è aperto e i check-in sono in corso, tuttavia gli imbarchi sono stati interrotti, ha precisato la fonte. Al momento ,non si sa quanto durerà la panne. Su twitter l'Aeroporto di Ginevra - il cui sito è al momento inaccessibile per interventi di 'manutenzioneì - scrive che si tratta di un problema di dimensioni importanti e che nello scalo decolli e atterraggi sono sospesi fino alle 11. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Zurigo 15 giu. - (Adnkronos/Ats) - Ini duepiù importanti, quelli di Zurigo e Ginevra, sono attualmentea causa di un guastoalla società di controllo delSkyguide. Nessunpuò decollare o atterrare, come ha dichiarato una portavoce di Zurigo all'agenzia ATS. Quest'ultimo scalo è aperto e i check-in sono in corso, tuttavia gli imbarchi sono stati interrotti, ha precisato la fonte. Al momento ,non si sa quanto durerà la panne. Su twitter l'Aeroporto di Ginevra - il cui sito è al momento inaccessibile per interventi di 'manutenzioneì - scrive che si tratta di un problema di dimensioni importanti e che nello scalo decolli e atterraggi sono sospesi fino alle 11.

