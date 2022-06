Totti: “Pellegrini può essere il nuovo numero 10 della Roma” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – Francesco Totti parla del suo mondo del calcio. Intervistato da Sky Sport ha risposto alle seguenti domande. Lo ha fatto come ospite all’inaugurazione del circolo “Conti Sport City” di Bruno Conti. Un voto al giocatore di padel Bruno Conti? “Voto è ancora tutto da decifrare, sto vedendo che gioca più a racchettoni che a padel. Il circolo è bellissimo, siamo qui di essere qui. Lui se lo merita, ha una famiglia bella e semplice”. De Rossi? “Oggi gioco con Di Biagio. Daniele sta migliorando, cresce ma deve ancora camminare per arrivare ai livelli alti. Ma anche noi eh”. La Nazionale come la vedi? “Deve crescere tanto, per ottenere risultati importanti deve fare esperienza e deve avere grandi giocatori. Piano piano riavremo una grande Nazionale di nuovo”. Serve un mix tra giovani e veterani? “Un mix tra giovani e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 giugno 2022)– Francescoparla del suo mondo del calcio. Intervistato da Sky Sport ha risposto alle seguenti domande. Lo ha fatto come ospite all’inaugurazione del circolo “Conti Sport City” di Bruno Conti. Un voto al giocatore di padel Bruno Conti? “Voto è ancora tutto da decifrare, sto vedendo che gioca più a racchettoni che a padel. Il circolo è bellissimo, siamo qui diqui. Lui se lo merita, ha una famiglia bella e semplice”. De Rossi? “Oggi gioco con Di Biagio. Daniele sta migliorando, cresce ma deve ancora camminare per arrivare ai livelli alti. Ma anche noi eh”. La Nazionale come la vedi? “Deve crescere tanto, per ottenere risultati importanti deve fare esperienza e deve avere grandi giocatori. Piano piano riavremo una grande Nazionale di”. Serve un mix tra giovani e veterani? “Un mix tra giovani e ...

