Totti: 'Dybala alla Roma? Fosse dipeso solo da lui sarebbe potuto venire. Zaniolo? Ci ho parlato, ma...' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Francesco Totti torna a parlare di mercato: da Dybala ('io so come è andata, dipendesse solo da lui ci sarebbero speranze di vederlo a Roma') a Zaniolo, passando per Pellegrini e la Nazionale. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Francescotorna a parlare di mercato: da('io so come è andata, dipendesseda lui ciro speranze di vederlo a') a, passando per Pellegrini e la Nazionale. ...

Pubblicità

GoalItalia : Totti e la suggestione Dybala-Roma: 'Io so com'è andata...' ?????????? - salvione : Totti a sorpresa: 'Dybala sarebbe venuto alla Roma, io so come è andata' - Niick23996079 : RT @Ricky_Inter1908: “Se l’Inter non avesse fatto un’offerta e si fosse fatta i cazzi suoi, Dybala sarebbe andato alla Roma” -Totti - diannasnj : @Silvia_Mio86 Non credo che Totti significa Antun e la famiglia di Dybala, ma la dirigenza della Roma. È logico, è… - BBilanShit : RT @marifcinter: #Totti: 'Non voglio parlare di #Dybala perchè io so come è andata e tuttora lo sento. Finita? Sì, è finita. Penso di sì. N… -