Torino, non solo Zaza verso l’addio: la notizia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sembra sia giunta al capolinea l’avventura torinese, sponda granata, di Simone Verdi e di Simone Zaza, che non sembrano intenzionati a voler ancora vestire la maglia del Torino. Verdi Torino Serie A Entrambi gli attaccanti, anche avendo ancora un anno di contratto con i granata, sembrano sempre più lontani dal voler rimanere entrambi tra le fila del Toro. I due potrebbero però abbracciare un destino comune, ritrovarsi quindi l’anno prossimo, a giocare nello stesso club, come riportato anche da La Stampa. In particolare, è forte la volontà da parte di Nicola e della Salernitana, di voler trattenere un Verdi reduce da una buona seconda parte di stagione proprio tra le fila della squadra campana. Operazione che andrebbe sicuramente poi a giovare per le casse monetarie del Torino. Per Zaza ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sembra sia giunta al capolinea l’avventura torinese, sponda granata, di Simone Verdi e di Simone, che non sembrano intenzionati a voler ancora vestire la maglia del. VerdiSerie A Entrambi gli attaccanti, anche avendo ancora un anno di contratto con i granata, sembrano sempre più lontani dal voler rimanere entrambi tra le fila del Toro. I due potrebbero però abbracciare un destino comune, ritrovarsi quindi l’anno prossimo, a giocare nello stesso club, come riportato anche da La Stampa. In particolare, è forte la volontà da parte di Nicola e della Salernitana, di voler trattenere un Verdi reduce da una buona seconda parte di stagione proprio tra le fila della squadra campana. Operazione che andrebbe sicuramente poi a giovare per le casse monetarie del. Per...

