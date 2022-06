Tom Hanks all’attacco contro “Il Codice Da Vinci”: “Una cavolata commerciale fatta solo per soldi. Lasciate che vi racconti qualcosa d’altro…” (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Una cavolata commerciale”. Tom Hanks spara a zero contro “Il Codice Da Vinci” e la trilogia cinematografica tratta dai romanzi bestsellers di Dan Brown (Il Codice Da Vinci, appunto, e poi Angeli e Demoni e Inferno). Lo fa in un’intervista al New York Times in cui spiega che, pur non pentendosi di aver interpretato da protagonista le tre pellicole dirette da Ron Howard, è consapevole dei loro limiti. “Quella era un’impresa commerciale – ha ammesso l’attore 65enne -. Quelle storie di Robert Langdon sono cavolate. Il Codice Da Vinci era una cavolata. Sono divertenti cacce al tesoro, che raccontano la storia con la stessa accuratezza con cui i film di James Bond raccontano lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Una”. Tomspara a zero“IlDa” e la trilogia cinematografica tratta dai romanzi bestsellers di Dan Brown (IlDa, appunto, e poi Angeli e Demoni e Inferno). Lo fa in un’intervista al New York Times in cui spiega che, pur non pentendosi di aver interpretato da protagonista le tre pellicole dirette da Ron Howard, è consapevole dei loro limiti. “Quella era un’impresa– ha ammesso l’attore 65enne -. Quelle storie di Robert Langdon sono cavolate. IlDaera una. Sono divertenti cacce al tesoro, che raccontano la storia con la stessa accuratezza con cui i film di James Bond raccontano lo ...

Pubblicità

StigmabaseF : Philadelphia, Tom Hanks:'Oggi un attore etero non verrebbe scelto per un personaggio gay': Tom Hanks ha vinto il su… - convertino_m : RT @twittdipopolo: Cercasi stupratori per film sullo stupro, sterminatori di massa per film sull’Olocausto e alieni per film a tema. Citof… - twittdipopolo : Cercasi stupratori per film sullo stupro, sterminatori di massa per film sull’Olocausto e alieni per film a tema.… - fedeblen : Tom Hanks ha solo 65 anni? Io gliene davo molti di più, non ci capisco più niente con le età - SerPunk_thetall : @lastknight Chi si crede di essere Tom Hanks per esprimere un'opinione personale? -