Tiziana Alla ha il diritto di fare quella domanda a Donnarumma

Se il pubblico ha una pessima opinione del giornalismo, non è sempre colpa dei giornalisti stessi. Certo, a volte ci mettiamo del nostro: si seguono i social network, non si verificano le fonti, si alimentano i rumors e – sulle piattaforme che tutti abbiamo a disposizione – si fanno spesso delle uscite infelici anche a livello di manifestazione del pensiero (perché quest'ultima è libera, ma c'è una certa eleganza nello spiegarla). Tuttavia, atteggiamenti come quello di Gigio Donnarumma nei confronti della giornalista Rai Tiziana Alla non fanno altro che gettare ulteriore discredito sulla professione: se è vero, infatti, che i calciatori vengono spesso visti come modelli, esempi per le più giovani generazioni (anche se questo mito sta perdendo forza a ogni cappottone che una Italia qualsiasi subisce da un avversario, che si chiami ...

