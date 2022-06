Tiziana Alla chiude la questione Donnarumma: “Le domande bisogna farle” (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Le domande bisogna farle”. Così la giornalista della Rai, Tiziana Alla, “colpevole” di avere fatto perdere la pazienza a Donnarumma, per avere semplicemente fatto il suo lavoro. Si sa, è difficile restare lucidi quando la ferita ancora brucia. Deve essere stato questo a spingere il portiere della nazionale italiana a perdere le staffe a conclusione di Germania–Italia. “Quello che colpisce, non voglio infierire, è che non è la prima volta che ti capita questo tipo di incertezza”. Questa era stata la fatidica domanda di Alla, dopo la clamorosa sconfitta dell’Italia che ha subito cinque gol dAlla Germania, che ha alterato, e non poco, il portiere. Tiziana Alla spiega a tutti in cosa consiste il lavoro di un ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Le”. Così la giornalista della Rai,, “colpevole” di avere fatto perdere la pazienza a, per avere semplicemente fatto il suo lavoro. Si sa, è difficile restare lucidi quando la ferita ancora brucia. Deve essere stato questo a spingere il portiere della nazionale italiana a perdere le staffe a conclusione di Germania–Italia. “Quello che colpisce, non voglio infierire, è che non è la prima volta che ti capita questo tipo di incertezza”. Questa era stata la fatidica domanda di, dopo la clamorosa sconfitta dell’Italia che ha subito cinque gol dGermania, che ha alterato, e non poco, il portiere.spiega a tutti in cosa consiste il lavoro di un ...

gippu1 : Che disagio #Donnarumma che imbruttisce a Tiziana Alla per il suo ennesimo errore in disimpegno della stagione. 'Qu… - pietroraffa : La risposta di #Donnarumma alla giornalista Tiziana Alla è francamente imbarazzante. E sbagliano i giornali a titol… - castell32082033 : RT @pietroraffa: La risposta di #Donnarumma alla giornalista Tiziana Alla è francamente imbarazzante. E sbagliano i giornali a titolare 'li… - MatteoBilli72 : RT @gippu1: Che disagio #Donnarumma che imbruttisce a Tiziana Alla per il suo ennesimo errore in disimpegno della stagione. 'Quando mi è ca… - aureliablackblu : RT @pietroraffa: La risposta di #Donnarumma alla giornalista Tiziana Alla è francamente imbarazzante. E sbagliano i giornali a titolare 'li… -