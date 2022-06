Tisana al carciofo | proprietà e benefici

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Laalè da sempre una delle tisane più consumate in questo periodo dell’anno contro la pancia gonfia. Laalvanata tantebenefiche per la salute dell’organismo. Tra le tantedei carciofi c’è anche quella di agevolare la diuresi, disinfettare e stimolare il fegato e quindi donare sollievo allo stomaco.Ecco perché unaalper la pancia piatta è un’ottima soluzione. Visto il sapore amarognolo dei carciofi per preparare questavi serviranno oltre alle foglie dell’ortaggio anche qualche foglia di menta piperita e melissa. Fate bollire dell’acqua quindi toglietela dal fuoco e mettete delle foglie die qualche foglia di melissa in ...

Quotidiano di Ragusa

