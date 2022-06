“TIM Summer Hits”: la musica nelle piazze con Andrea Delogu e Stefano De Martino su Rai2 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Da giovedì 30 giugno in prima serata su Rai2 e RaiPlay arriva “TIM Summer Hits”, il nuovo appuntamento musicale in 6 puntate condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. L’evento porterà dal vivo in 3 città e in tutte le case degli italiani le hit dell’estate 2022 con i più grandi nomi della musica italiana. “TIM Summer Hits: ecco le città in cui si svolgerà L’evento si svolgerà, precisamente, in tre città italiane: sarà Roma la prima città ad accogliere lo show in piazza del Popolo, per poi spostarsi a Portopiccolo (TS) e Rimini, con le esibizioni degli artisti del panorama musicale italiano. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di mercoledì 15 giugno 2022) Da giovedì 30 giugno in prima serata sue RaiPlay arriva “TIM”, il nuovo appuntamentole in 6 puntate condotto daDe. L’evento porterà dal vivo in 3 città e in tutte le case degli italiani le hit dell’estate 2022 con i più grandi nomi dellaitaliana. “TIM: ecco le città in cui si svolgerà L’evento si svolgerà, precisamente, in tre città italiane: sarà Roma la prima città ad accogliere lo show in piazza del Popolo, per poi spostarsi a Portopiccolo (TS) e Rimini, con le esibizioni degli artisti del panoramale italiano. Segui ZON.IT su Google News.

