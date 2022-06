Thor: Love & Thunder, arriva l'evento esclusivo al The Space Cinema di Roma (Di mercoledì 15 giugno 2022) The Space Cinema lancia l'evento esclusivo dedicato a tutti i Marvel addicted in occasione dell'uscita di Thor: Love and Thunder: scopriamolo insieme. The Space Cinema lancia l'evento esclusivo 'Cosplayer e Fan Screening' dedicata a tutti i Marvel addicted in occasione dell'uscita di Thor: Love and Thunder. Mercoledì 6 luglio ore 20:30 al The Space Cinema Moderno di Roma tutti gli appassionati dell'Universo Marvel potranno partecipare all'evento Cosplay dedicato a fan in cui si potrà indossare il costume del proprio supereroe Marvel preferito per assistere alla proiezione di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 giugno 2022) Thelancia l'dedicato a tutti i Marvel addicted in occasione dell'uscita diand: scopriamolo insieme. Thelancia l''Cosplayer e Fan Screening' dedicata a tutti i Marvel addicted in occasione dell'uscita diand. Mercoledì 6 luglio ore 20:30 al TheModerno ditutti gli appassionati dell'Universo Marvel potranno partecipare all'Cosplay dedicato a fan in cui si potrà indossare il costume del proprio supereroe Marvel preferito per assistere alla proiezione di ...

