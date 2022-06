The Voice Senior, ritorni importanti per la nuova edizione: Al Bano e la figlia Jasmine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Fanno scalpore gli ultimi rumors su The Voice Senior. Come riporta la rivista Nuovo Tv, nel programma dovrebbero tornare Antonella Clerici, come Coach, Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi. La coppia è stata presente già alla prima edizione, nel 2020, ma non riconfermata l’anno successivo. Si vocifera che tra i nomi papabili ci fosse Orietta Berti, star del momento dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e la hit estiva ‘Mille’ con Fedez e Achille Lauro. Ma c’è stato un ripensamento. Gli autori del talent show, avrebbero richiamato AlBano e sua figlia, nata dalla relazione con Loredana Lecciso, al posto di Orietta Berti. Confermati invece gli altri tre giurati di The Voice Senior: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 15 giugno 2022) Fanno scalpore gli ultimi rumors su The. Come riporta la rivista Nuovo Tv, nel programma dovrebbero tornare Antonella Clerici, come Coach, Ale laCarrisi. La coppia è stata presente già alla prima, nel 2020, ma non riconfermata l’anno successivo. Si vocifera che tra i nomi papabili ci fosse Orietta Berti, star del momento dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e la hit estiva ‘Mille’ con Fedez e Achille Lauro. Ma c’è stato un ripensamento. Gli autori del talent show, avrebbero richiamato Ale sua, nata dalla relazione con Loredana Lecciso, al posto di Orietta Berti. Confermati invece gli altri tre giurati di The: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e ...

