The Voice Senior 2022, Orietta Berti lascia il programma di Antonella Clerici: ecco chi prenderà il suo posto, due “nuovi” giudici (Di mercoledì 15 giugno 2022) Orietta Berti non sarà più giudice di The Voice Senior 2022; la cantante ha deciso di abbandonare lo show di Antonella Clerici, ma chi prenderà il suo posto? Leggi anche: Tale e Quale 2022, Ronn Moss, Ridge di Beautiful, nel cast di Carlo Conti: ecco chi vedremo nella nuova edizione The Voice Senior: Orietta Berti... Leggi su donnapop (Di mercoledì 15 giugno 2022)non sarà più giudice di The; la cantante ha deciso di abbandonare lo show di, ma chiil suo? Leggi anche: Tale e Quale, Ronn Moss, Ridge di Beautiful, nel cast di Carlo Conti:chi vedremo nella nuova edizione The...

Pubblicità

zazoomblog : The Voice Senior: via un giudice in lizza Al Bano e Jasmine - #Voice #Senior: #giudice #lizza - tuttopuntotv : Albano e Jasmine Carrisi tornano nel cast di The Voice Senior? L’indiscrezione #thevoicesenior - Titty48286633 : @Brunell92019447 @gennaronapoli19 @impavido57 @citrolone2 @RobertoBerny46 @mikzeno @diego_moronese @Angiole03842000… - Titty48286633 : #Buonmercoledì alqune volte coloro che non sanno come umiliarti cercano di pugnalarti alle spalle alqune volte ci r… - Titty48286633 : #Buonmercoledì alqune volte coloro che non sanno come umiliarti cercano di pugnalarti alle spalle alqune volte ci r… -