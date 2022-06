The good doctor, Love actually o La Traviata? La tv del 15 giugno (Di mercoledì 15 giugno 2022) Per la prima serata in tv, mercoledì 15 giugno su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Scusate se esisto!”, con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Marco Bocci, Ennio Fantastichini, Cesare Bocci e Stefania Rocca. Dopo aver studiato con successo ed essersi impiegata a Londra, Serena, architetto in carriera, decide di tornare in Italia. Nel Bel Paese, però, finisce a fare la cameriera in un ristorante di lusso dove si imbatte in Francesco, l’affascinante proprietario del locale per cui si prende una bella cotta. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Lo show di Lea” e “Figli”. Nel primo, poco prima del matrimonio Lea decide di annullare tutto. Intanto, Shaun si deve occupare di Lucho, un paziente con molteplici patologi ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Per la prima serata in tv, mercoledì 15su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Scusate se esisto!”, con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Marco Bocci, Ennio Fantastichini, Cesare Bocci e Stefania Rocca. Dopo aver studiato con successo ed essersi impiegata a Londra, Serena, architetto in carriera, decide di tornare in Italia. Nel Bel Paese, però, finisce a fare la cameriera in un ristorante di lusso dove si imbatte in Francesco, l’affascinante proprietario del locale per cui si prende una bella cotta. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Lo show di Lea” e “Figli”. Nel primo, poco prima del matrimonio Lea decide di annullare tutto. Intanto, Shaun si deve occupare di Lucho, un paziente con molteplici patologi ...

