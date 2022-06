The Boys 3: Paul Reiser sarà una guest star della serie, ecco la prima foto (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'attore Paul Reiser è una delle guest star di The Boys 3 e Amazon ha condiviso la prima foto del suo personaggio. Nel cast di The Boys 3 ci sarà anche l'attore Paul Reiser che sarà una guest star della serie Amazon interpretando La Leggenda. La star apparirà per la prima volta nello show distribuito da Prime Video in occasione del quinto episodio, intitolato The Last Time to Look. Paul Reiser sarà in The Boys i proprietario di una fumetteria che ha una conoscenza enciclopedica per quanto riguarda tutti i supereroi. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'attoreè una delledi The3 e Amazon ha condiviso ladel suo personaggio. Nel cast di The3 cianche l'attorecheunaAmazon interpretando La Leggenda. Laapparirà per lavolta nello show distribuito da Prime Video in occasione del quinto episodio, intitolato The Last Time to Look.in Thei proprietario di una fumetteria che ha una conoscenza enciclopedica per quanto riguarda tutti i supereroi. ...

