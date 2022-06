Terzino sinistro legato al Chelsea del valore di 15 milioni di euro (Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-14 22:00:13 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Chelsea ha imparato quanto avrebbe dovuto pagare per far atterrare l’esterno dei Wolves Rayan Ait-Nouri, secondo quanto riportato in Spagna. I Blues sono passati a un difensore cinque una volta che Thomas Tuchel è subentrato nel gennaio del 2021 e da allora hanno utilizzato Ben Chilwell e Marcos Alonso come principali terzini di sinistra. Tuttavia, Chilwell ha trascorso gran parte della scorsa stagione infortunato, mentre Alonso è caduto in disgrazia sotto Thomas Tuchel verso la fine del 2021/22, con il tedesco che ha persino scelto di utilizzare Malang Sarr – un difensore centrale naturale – come Terzino sinistro Alonso. Quindi, non è troppo sorprendente vedere il Chelsea collegato con ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-14 22:00:13 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Ilha imparato quanto avrebbe dovuto pagare per far atterrare l’esterno dei Wolves Rayan Ait-Nouri, secondo quanto riportato in Spagna. I Blues sono passati a un difensore cinque una volta che Thomas Tuchel è subentrato nel gennaio del 2021 e da allora hanno utilizzato Ben Chilwell e Marcos Alonso come principali terzini di sinistra. Tuttavia, Chilwell ha trascorso gran parte della scorsa stagione infortunato, mentre Alonso è caduto in disgrazia sotto Thomas Tuchel verso la fine del 2021/22, con il tedesco che ha persino scelto di utilizzare Malang Sarr – un difensore centrale naturale – comeAlonso. Quindi, non è troppo sorprendente vedere ilcolcon ...

