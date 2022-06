Tennis: Wta Birmingham, esordio vincente per Giorgi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Birmingham, 15 giu. -(Adnkronos) - esordio vincente per Camila Giorgi al torneo Wta di Birmingham (erba, montepremi 250.000 dollari). L'azzurra, numero 26 del mondo e terza testa di serie, supera la ceca Tereza Martincova, numero 56 del ranking Wta, con il punteggio di 7-6 (9-7), 6-4 in un'ora e 46 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022), 15 giu. -(Adnkronos) -per Camilaal torneo Wta di(erba, montepremi 250.000 dollari). L'azzurra, numero 26 del mondo e terza testa di serie, supera la ceca Tereza Martincova, numero 56 del ranking Wta, con il punteggio di 7-6 (9-7), 6-4 in un'ora e 46 minuti.

