Tennis, sospiro di sollievo per Lorenzo Musetti: nessuna lesione muscolare e Wimbledon prossimo obiettivo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un sospiro di sollievo. C’era non poca preoccupazione per Lorenzo Musetti dopo il ritiro all’esordio del torneo del Queen’s. Sull’erba di Londra il carrarino era stato costretto ad alzare bandiera bianca nel confronto con il kazako Alexander Bublik per una brutta scivolata nel primo gioco del secondo set. Dopo aver perso la prima frazione di gioco per 6-3, il toscano stava cercando di tenere botta al gioco d’attacco e dell’avversario e in ritardo su un cambio di direzione ha perso l’appoggio sul piede destro, producendosi in una dolorosa spaccata. Il forte dolore all’altezza dell’inguine della coscia sinistra l’ha obbligato a terminare anzitempo la sfida. A distanza di 36 ore dall’accaduto, per fortuna, i controlli radiografici sono stati rassicuranti, per quanto riportato dal collega di SuperTennis, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Undi. C’era non poca preoccupazione perdopo il ritiro all’esordio del torneo del Queen’s. Sull’erba di Londra il carrarino era stato costretto ad alzare bandiera bianca nel confronto con il kazako Alexander Bublik per una brutta scivolata nel primo gioco del secondo set. Dopo aver perso la prima frazione di gioco per 6-3, il toscano stava cercando di tenere botta al gioco d’attacco e dell’avversario e in ritardo su un cambio di direzione ha perso l’appoggio sul piede destro, producendosi in una dolorosa spaccata. Il forte dolore all’altezza dell’inguine della coscia sinistra l’ha obbligato a terminare anzitempo la sfida. A distanza di 36 ore dall’accaduto, per fortuna, i controlli radiografici sono stati rassicuranti, per quanto riportato dal collega di Super, ...

