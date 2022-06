Tennis, Santopadre: “Matteo Berrettini è migliorato di rovescio…con la mano sinistra. Non ci poniamo limiti” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Matteo Berrettini è tornato e l’ha fatto alla grande. Il romano, attuale n.10 del mondo, veniva da tre mesi di lontananza dai campi di gioco: l’infortunio alla mano destra e l’operazione annessa l’hanno costretto a stare a guardare, saltando tornei a cui teneva particolarmente come Roma e Parigi. Il peggio, però, sembra alle spalle e, tornato a giocare sull’erba, l’azzurro è andato subito a segno, vincendo il sesto titolo in carriera e il terzo su questa superficie a Stoccarda (Germania), replicando la vittoria che ottenne nel 2019. Un risultato prestigioso in una Finale contro Andy Murray, ex n.1 del mondo e due volte vincitore a Wimbledon. Ecco che Matteo, con il vento in poppa, ha preso il via con una certa fiducia anche nel torneo del Queen’s, vinto nel suo fantastico 2021. A raccontarci le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022)è tornato e l’ha fatto alla grande. Il ro, attuale n.10 del mondo, veniva da tre mesi di lontananza dai campi di gioco: l’infortunio alladestra e l’operazione annessa l’hanno costretto a stare a guardare, saltando tornei a cui teneva particolarmente come Roma e Parigi. Il peggio, però, sembra alle spalle e, tornato a giocare sull’erba, l’azzurro è andato subito a segno, vincendo il sesto titolo in carriera e il terzo su questa superficie a Stoccarda (Germania), replicando la vittoria che ottenne nel 2019. Un risultato prestigioso in una Finale contro Andy Murray, ex n.1 del mondo e due volte vincitore a Wimbledon. Ecco che, con il vento in poppa, ha preso il via con una certa fiducia anche nel torneo del Queen’s, vinto nel suo fantastico 2021. A raccontarci le ...

