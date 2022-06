(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - Rafasaràper la prima volta. A dare la notizia, non ancora confermata dal campione di 22 Slam, è la rivista spagnola Hola! con tanto di immagini esclusive del campione spagnolo a bordo del suo yacht assieme allaMaria Francisca '' Perelló. Il 14 volte campione del Roland Garros e lasi sono sposati nell'ottobre 2019 a Maiorca. I due si conoscono fin da ragazzini e sono convolati a nozze dopo 14 anni di fidanzamento.

Pubblicità

Eurosport_IT : 'Se un ciclista facesse la stessa cosa tutti gli salterebbero addosso qualificandolo come dopato' ?? Le pesanti dic… - Eurosport_IT : Duro attacco di Guillaume Martin a Rafa Nadal ?? #Nadal | #Martin | #Tennis - TV7Benevento : Tennis: Nadal presto papà, moglie Xisca incinta del loro primo figlio - - TennisWorldit : Dalla Spagna - Rafa Nadal e Xisca Perelló aspettano il loro primo figlio - SportRepubblica : In Spagna sicuri: 'Nadal presto papà' -

IntervisteNelle ultime settimane, alcuni personaggi illustri del mondo delhanno espresso le proprie opinioni sulla nuova generazione di atleti. In particolare, Toniha lanciato un chiaro messaggio sfruttando il ritiro di Jo - Wilfried Tsonga . L'allenatore ......00 Stati Uniti - Uruguay 0 - 0 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 19:45 Milano - Sassari BASKET - SERIE A2 19:00 Udine - Scaligera Verona 67 - 64- ROLAND GARROS 15:10 Rafael- Casper Ruud 3 - ...Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - Rafa Nadal sarà presto papà per la prima volta. A dare la notizia, non ancora confermata dal campione di 22 Slam, è la ...Il campione spagnolo di tennis sarà presto papà, secondo i media iberici la moglie Maria Francisca Perello (sposata nel 2019 e fidanzata di lunga ...