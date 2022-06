Tennis, Musetti dopo gli esami: “Infortunio non grave, sarò sicuramente a Wimbledon” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lorenzo Musetti sarà a Wimbledon 2022. Lo annuncia lo stesso Tennista in un video. “Vi volevo informare che oggi ho fatto la risonanza e l’ecografia per vedere se, riguardo la caduta, ci fossero state delle lesioni o comunque dei problemi. Non abbiamo riscontrato nessun tipo di Infortunio grave. Quindi vi volevo informare che sarò sicuramente presente a Wimbledon – ha detto Musetti -. Ho deciso di saltare la prossima settimana per ricaricare un po’ le batterie e recuperare al meglio: il prossimo appuntamento è sicuramente sui campi di Londra“. +++ #Musetti dopo gli esami strumentali: “Il mio Infortunio non è grave. Giocherò ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lorenzosarà a2022. Lo annuncia lo stessota in un video. “Vi volevo informare che oggi ho fatto la risonanza e l’ecografia per vedere se, riguardo la caduta, ci fossero state delle lesioni o comunque dei problemi. Non abbiamo riscontrato nessun tipo di. Quindi vi volevo informare chepresente a– ha detto-. Ho deciso di saltare la prossima settimana per ricaricare un po’ le batterie e recuperare al meglio: il prossimo appuntamento èsui campi di Londra“. +++ #glistrumentali: “Il mionon è. Giocherò ...

