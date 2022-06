Tennis, gli atleti russi e bielorussi potranno partecipare allo Us Open 2022 come atleti neutrali (Di mercoledì 15 giugno 2022) I Tennisti russi e bielorussi potranno partecipare come atleti neutrali allo Us Open, uno dei tornei del Grande Slam, che si terrà a settembre. Lo ha deciso la United States Tennis Association (Usta), l’ente governativo nazionale per il Tennis negli Usa, rimanendo in linea con la posizione presa a marzo con Itf, Atp e Wta. La Usta aveva supportato la decisione di condannare l’invasione dell’Ucraina da parte della russia punendo il Paese invasore e l’alleato bielorusso con l’esclusione dei loro atleti da tutte le competizioni a squadre maschili e femminili di Tennis professionistico e junior, di beach ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) Itie bieloUs, uno dei tornei del Grande Slam, che si terrà a settembre. Lo ha deciso la United StatesAssociation (Usta), l’ente governativo nazionale per ilnegli Usa, rimanendo in linea con la posizione presa a marzo con Itf, Atp e Wta. La Usta aveva supportato la decisione di condannare l’invasione dell’Ucraina da parte dellaa punendo il Paese invasore e l’alleato bielorusso con l’esclusione dei loroda tutte le competizioni a squadre maschili e femminili diprofessionistico e junior, di beach ...

