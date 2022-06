Tendenza P/E 22: Il ritorno dell’Animalier (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lo stile animalier ritorna in passerella per la stagione Primavera/Estate 2022. Casualità vuole che quest’anno sia “l’anno della Tigre” secondo il calendario zodiacale cinese. Coraggio, sicurezza e determinazione, sono le parole chiave che questo trend esprime attraverso le stampe. Ma non stiamo parlando del “leopardato” ma bensì di nuovi maculati: il tigrato e la pantera nera. Uno stile più aggressivo ma allo stesso tempo sinuoso, in perfetta sinergia felina. Pillole di stile La stampa animalier tigrata, così audace per abbinarla al meglio e renderla portabile per qualsiasi occasione, ha bisogno di piccoli accorgimenti. Se il tigrato è già entrato nel vostro armadio e lo sentite quasi come una seconda pelle, avete già padronanza con uno stile molto audace. Al contrario se questo trend ancora non vi ha convinto, il segreto per indossarlo, è abbinarlo al nero, che sia un abito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lo stile animalier ritorna in passerella per la stagione Primavera/Estate 2022. Casualità vuole che quest’anno sia “l’anno della Tigre” secondo il calendario zodiacale cinese. Coraggio, sicurezza e determinazione, sono le parole chiave che questo trend esprime attraverso le stampe. Ma non stiamo parlando del “leopardato” ma bensì di nuovi maculati: il tigrato e la pantera nera. Uno stile più aggressivo ma allo stesso tempo sinuoso, in perfetta sinergia felina. Pillole di stile La stampa animalier tigrata, così audace per abbinarla al meglio e renderla portabile per qualsiasi occasione, ha bisogno di piccoli accorgimenti. Se il tigrato è già entrato nel vostro armadio e lo sentite quasi come una seconda pelle, avete già padronanza con uno stile molto audace. Al contrario se questo trend ancora non vi ha convinto, il segreto per indossarlo, è abbinarlo al nero, che sia un abito ...

