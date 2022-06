Tempesta d’amore | anticipazioni 16 giugno | l’avvertimento di Selina

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 15 giugno 2022)continua a tenere incollati alla tv i suoi fedelissimi telespettatori. Giovedì 162022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche indiscrezione in più riguardo al nuovo appuntamento della soap opera tedesca.16Hannes inviterà Maja a mantenere lacalma, malgrado il momento non sia dei migliori. Florian si salverà: sarà proprio lui a finanziare il farmaco di Berthold. Per questo, ritirerà immediatamente la promessa di costruire il maneggio per. (l’articolo continua dopo la foto.) Ariane verrà a conoscenza della drammatica situazione che stanno ...