Tajani | Flavio Tosi aderisce a Forza Italia Il benvenuto di Berlusconi

(Di mercoledì 15 giugno 2022) 'Amministratore stimato e di grande esperienza,è stato artefice di un risultato importante anche in questa tornata di elezioni amministrative. Darà un contributo decisivo al successo elettorale ...

Pubblicità

Antonio_Tajani : Flavio Tosi risponde all'appello ai moderati del Presidente Berlusconi. Lui e tutte le liste civiche che lo hanno s… - Lojero_Mattia : RT @lucianoghelfi: #Tajani annuncia che l’ex sindaco di #Verona Flavio #Tosi, già esponente di peso della #Lega, ha aderito a #ForzaItalia - PantheonVerona : E' di pochi minuti fa la conferenza stampa di Forza Italia che si è svolta nella sede nazionale del partito a Roma… - ciccian : RT @lucianoghelfi: #Tajani annuncia che l’ex sindaco di #Verona Flavio #Tosi, già esponente di peso della #Lega, ha aderito a #ForzaItalia - Marco32711897 : Flavio Tosi aderisce a Forza Italia. Tajani: 'A Verona Fi vale il 24%. Ai ballottaggi apparantamenti per far vincer… -

'Amministratore stimato e di grande esperienza, Tosi è stato artefice di un risultato importante anche in questa tornata di elezioni amministrative. Darà un contributo decisivo al successo elettorale ...Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonioin conferenza stampa nella ... Centrodestra, Berlusconi: benvenuto Tosi, Fi in forte ripresa - 'Benvenuto in Forza Italia a...Flavio Tosi ha deciso di aderire a Forza Italia. Lo ha riferito il coordinatore nazionale del partito, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa congiunta con il candidato di Verona. A seguire è a ...Tajani dice che siamo comunque determinanti ... A Verona si è fatta un’operazione centrista, a mio giudizio condivisibile, intorno alla candidatura di Flavio Tosi. Ora che Tosi è fuori dai giochi, ...