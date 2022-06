Tajani: centro esiste solo nel centrodestra, obiettivo 20% (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il centro può esistere solo nel centrodestra e deve essere "determinante", può arrivare "al 20%". Lo ha detto Antonio Tajani durante una conferenza stampa organizzata per annunciare l'adesione di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilpuòreneldestra e deve essere "determinante", può arrivare "al 20%". Lo ha detto Antoniodurante una conferenza stampa organizzata per annunciare l'adesione di ...

Pubblicità

Antonio_Tajani : .@forza_italia è stata determinante per il successo dei candidati di cdx al primo turno, lo sarà anche per i ballot… - info66787041 : LA FARSA! Ridiamo per non piangere #Berlusconi e #Tajani fanno da porta candela a Salvini In un paese del nord I… - pinoforconi : @tempoweb Il Centro Destra...... ! Bene cosi', ma mi preoccupa Tajani, che ruolo cerca costui ? e Salvini ? Meloni,… - Antonio_Tajani : .@forza_italia è stata determinante per il successo dei candidati di cdx al primo turno, lo sarà anche per i ballot… - MimmoCalabrese2 : @Mov5Stelle Tajani si arrampica sugli specchi per togliere la paternità a Giuseppe Conte di avere portato agli Ital… -