Tabellone Atp 500 Halle 2022: Medvedev guida il seeding, c’è Tsitsipas (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Tabellone dell’Atp 500 di Halle, appuntamento fisso della stagione sull’erba in Germania in preparazione di Wimbledon. La testa di serie numero uno sarà Daniil Medvedev, seguito dal greco Tsitsipas e dal numero 8 al mondo Andrey Rublev. Tra le altre teste di serie ci sono da segnalare Felix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz, gli spagnoli Carreno Busta e Bautista Agut, poi Karen Khachanov e Nick Kyrgios. Primo turno interessante per Daniil Medvedev con David Goffin, così come il derby russo tra Karatsev e Khachanov. Tabellone ATP 500 Halle 2022 SECONDO TURNO (1) Medvedev vs Ivashka (Q) Griekspoor vs (7) Bautista Agut Basilashvili vs (SE) Otte Djere vs (8) Khachanov (5) Hurkacz vs Humbert McDonald vs (4) Auger-Aliassime (6) Carreno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ildell’Atp 500 di, appuntamento fisso della stagione sull’erba in Germania in preparazione di Wimbledon. La testa di serie numero uno sarà Daniil, seguito dal grecoe dal numero 8 al mondo Andrey Rublev. Tra le altre teste di serie ci sono da segnalare Felix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz, gli spagnoli Carreno Busta e Bautista Agut, poi Karen Khachanov e Nick Kyrgios. Primo turno interessante per Daniilcon David Goffin, così come il derby russo tra Karatsev e Khachanov.ATP 500SECONDO TURNO (1)vs Ivashka (Q) Griekspoor vs (7) Bautista Agut Basilashvili vs (SE) Otte Djere vs (8) Khachanov (5) Hurkacz vs Humbert McDonald vs (4) Auger-Aliassime (6) Carreno ...

