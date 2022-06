Sylvester Stallone versione gangster in Tulsa King: il teaser della nuova serie Paramount+ dai creatori di Yellowstone (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sylvester Stallone è assoluto protagonista del teaser di Tulsa King, la nuova serie Paramount+ scritta e prodotta dai creatori di Yellowstone Taylor Sheridan e Terence Winter. Nei panni di un ex capo della mafia newyorkese finito in carcere, Sylvester Stallone interpreta un uomo alla ricerca del potere perduto: Dwight “The General” Manfredi, appena uscito dal carcere, spera di essere ricompensato per la sua omertà e di poter tornare alla vita criminale che ha sempre sognato da quando era un ragazzino. Ma il suo clan non la pensa alla stessa maniera e lo spedisce nella cittadina di Tulsa, liquidandolo senza tante cerimonie. Di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022)è assoluto protagonista deldi, lascritta e prodotta daidiTaylor Sheridan e Terence Winter. Nei panni di un ex capomafia newyorkese finito in carcere,interpreta un uomo alla ricerca del potere perduto: Dwight “The General” Manfredi, appena uscito dal carcere, spera di essere ricompensato per la sua omertà e di poter tornare alla vita criminale che ha sempre sognato da quando era un ragazzino. Ma il suo clan non la pensa alla stessa maniera e lo spedisce nella cittadina di, liquidandolo senza tante cerimonie. Di ...

Pubblicità

badtasteit : #TulsaKing: #SylvesterStallone nel primo teaser della serie - starsouvenirs : Per questo capolavoro da SYLVESTER STALLONE si dovrebbe pagare mezzo mil... - redblack1980 : RT @Pasquale19_: Che stile donnarumma sembrava Sylvester Stallone in fuga per la Vittoria - Pasquale19_ : Che stile donnarumma sembrava Sylvester Stallone in fuga per la Vittoria - IrankundaRukomo : @NDOMBIZI SYLVESTER ENZIO STALLONE -