Sulla riforma Cartabia sono stati fatti troppi compromessi al ribasso. Parla il deputato M5S Ferraresi: "Il testo partiva dall'ottima base della Bonafede ma in Aula è stato annacquato" (Di mercoledì 15 giugno 2022) Falliti i cinque quesiti referendari Sulla Giustizia, ora è il momento della riforma Cartabia che approda in Senato. Onorevole Vittorio Ferraresi (M5S), lei cosa ne pensa del testo che dovrebbe essere approvato questa settimana? "Il referendum è stata una batosta per Lega e Radicali che volevano falsamente riformare la Giustizia con dei quesiti che, in realtà, andavano contro di essa e contro la libertà della magistratura. Detto questo la riforma Cartabia non soddisfa a pieno il Movimento 5 Stelle. Questo perché è partita da un'ottima base, quella messa in campo dal nostro governo con il minsitro Alfonso Bonafede e di cui ero sottosegretario, ma col tempo è stata annacquata e –

