Suicidio assistito: Ass.Coscioni,atto vincolante Governo per Asl (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un atto "atto urgente vincolante per tutte le Regioni" adottato dal Governo "affinché gli organi del Servizio sanitario nazionale presso le Regioni garantiscano alle persone malate, che ne fanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) Unurgenteper tutte le Regioni" adottato dal"affinché gli organi del Servizio sanitario nazionale presso le Regioni garantiscano alle persone malate, che ne fanno ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' morto Fabio Ridolfi. Il 46enne, immobilizzato da 18 anni a letto a causa di una tetraparesi, stava tentando con… - elio_vito : Vergognoso, a 'Mario', 44anni, da 12anni completamente paralizzato, è stato riconosciuto dallo Stato il diritto a s… - sandronedazieri : Ci fosse stato il referendum sulla cannabis e il suicidio assistito avrei fatto la fila ai seggi all’alba. Per i re… - arosamor : RT @fanpage: Circa 5mila euro. Questa la cifra che Mario (nome di fantasia) ha dovuto pagare per la strumentazione necessaria al cosiddett… - sillytanzi : Formazione sulla sedazione al @Ausl_RE per chiarire come sedazione non è eutanasia,sedazione non è suicidio assisti… -