Subiaco | armadio “stupefacente” in casa | al posto dei vestiti la serra di marijuana FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Una vera e propriadiallestita di tutto punto. E’ questa la scoperta fatta dai Carabinieri a, in Provincia di Roma, che hanno arrestato due uomini deldi 42 e 50 anni. Entrambi con precedenti sono ora gravemente indiziati dei reati di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. Il controllo Ma come è avvenuta la scoperta? Tutto è iniziato durante uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio svolti da parte dei Carabinieri in cui è incappato proprio il 42enne: l’eccessivo nervosismo dell’automobilista ha spinto i Carabinieri ad approfondire le verifiche, rinvenendo nell’abitacolo una mazza da baseball. Considerata la situazione, gli uomini dell’Arma hanno così deciso di estendere gli accertamenti anche nell’abitazione che condivide con il 50enne. E’ qui che il l’uomo, nel ...