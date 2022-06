Straordinaria Italia ai Mondiali di nuoto paralimpico: gli azzurri fanno 37 medaglie (Di mercoledì 15 giugno 2022) Seconda gara e secondo oro mondiale per Simone Barlaam che ha stravinto la finale dei 100 metri stile libero, S9, ai campionati Mondiali di nuoto di Funchal e ha abbassato il record mondiale di categoria, un risultato storico per il mondo paralimpico, bloccando il cronometro molto al di sotto dei 53 secondi per la prima volta nella storia a 52”32. Il pubblico di tante nazionalità presente al Complexo de Penteada di Madeira tutto in piedi per salutare l’impresa dell’atleta milanese, in forza alle Fiamme Oro e alla Polha Varese. “Mancava poco per scendere a 51”, le prime parole di Barlaam sorridente appena uscito dall’acqua. Argento per il francese Didier staccato di una decina di metri (55”39) e bronzo per l’australiano Martin (55”45). Ieri Simone nel debutto a questi Mondiali aveva già vinto l’oro nei 100 farfalla S9, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 giugno 2022) Seconda gara e secondo oro mondiale per Simone Barlaam che ha stravinto la finale dei 100 metri stile libero, S9, ai campionatididi Funchal e ha abbassato il record mondiale di categoria, un risultato storico per il mondo, bloccando il cronometro molto al di sotto dei 53 secondi per la prima volta nella storia a 52”32. Il pubblico di tante nazionalità presente al Complexo de Penteada di Madeira tutto in piedi per salutare l’impresa dell’atleta milanese, in forza alle Fiamme Oro e alla Polha Varese. “Mancava poco per scendere a 51”, le prime parole di Barlaam sorridente appena uscito dall’acqua. Argento per il francese Didier staccato di una decina di metri (55”39) e bronzo per l’australiano Martin (55”45). Ieri Simone nel debutto a questiaveva già vinto l’oro nei 100 farfalla S9, ...

