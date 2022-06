Stop obbligo mascherine da oggi 15 giugno: cosa cambia (Di mercoledì 15 giugno 2022) I dispositivi di sicurezza non serviranno più al cinema, nei teatri e alle manifestazioni sportive al chiuso. C'è ancora una riflessione che riguarda i mezzi di trasporto, le Rsa e gli ospedali, dove è probabile una proroga fino a fine settembre, spiega Andrea Costa, sottosegretario alla Salute Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 15 giugno 2022) I dispositivi di sicurezza non serviranno più al cinema, nei teatri e alle manifestazioni sportive al chiuso. C'è ancora una riflessione che riguarda i mezzi di trasporto, le Rsa e gli ospedali, dove è probabile una proroga fino a fine settembre, spiega Andrea Costa, sottosegretario alla Salute

