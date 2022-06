Stoltenberg | Ucraina ha bisogno di armi pesanti contro la Russia

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il segretario generale della Nato Jensha detto dall'Aia, in vista di un vertice chiave che l'dipende del tutto dalleper essere in grado di resistere all'aggressione ...

Il segretario generale della Nato Jensha detto dall'Aia, in vista di un vertice chiave che l'dipende del tutto dalle armi pesanti per essere in grado di resistere all'aggressione russa."Gli alleati della NATO hanno ...Dello stesso parere il segretario generale della Nato, Jens. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere che costruiranno silos al confine con l'per facilitare l'export del granoStoltenberg: Ucraina ha bisogno di armi pesanti contro la Russia