Stadio Maradona, il Comune esige i crediti dal Napoli per i lavori di manutenzione (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Commissione Sport e Pari Opportunità, presieduta da Gennaro Esposito, ha incontrato l'assessora Emanuela Ferrante in merito agli interventi da programmare negli impianti sportivi cittadini anche in vista del prossimo bilancio di previsione. Due i principali ambiti d'intervento: per gli stadi Ascarelli, Caduti di Brema e San Pietro, l'assessora Ferrante ha prospettato la necessità di interventi di manutenzione ordinaria per un impegno di circa 700 mila euro. Mentre, nell'ambito della manutenzione straordinaria, ha segnalato un intervento indispensabile per lo Stadio Maradona, di circa 2 milioni 600. Per il presidente Esposito "è necessario esigere dalla Società Sportiva Calcio Napoli i crediti vantati dal ...

