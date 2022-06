“Spero non sia vero”. Lory Del Santo, altri dubbi dopo l’Isola dei Famosi: parla lui (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lory Del Santo, l’affondo dopo l’Isola dei Famosi. Una delle protagoniste indiscusse dell’edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, l’ex naufraga lascia alle spalle non solo le Honduras e i compagni di avventura, ma anche un capitolo della sua vita sentimentale. La rottura da Marco Cucolo è stata molto discussa e le polemiche non sembrano essere finite. Lory Del Santo dall’Isola dei Famosi al vortice delle polemiche. La showgirl ha lasciato le rive delle Honduras e non solo. Anche la relazione d’amore con Marco. Secondo l’ex naufraga pare che l’ormai ex fidanzato non abbia fatto nulla per difenderla nel corso della sua esperienza sull’Isola. Questo il motivo che avrebbe portato alla rottura ma anche alle ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022)Del, l’affondodei. Una delle protagoniste indiscusse dell’edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, l’ex naufraga lascia alle spalle non solo le Honduras e i compagni di avventura, ma anche un capitolo della sua vita sentimentale. La rottura da Marco Cucolo è stata molto discussa e le polemiche non sembrano essere finite.Deldaldeial vortice delle polemiche. La showgirl ha lasciato le rive delle Honduras e non solo. Anche la relazione d’amore con Marco. Secondo l’ex naufraga pare che l’ormai ex fidanzato non abbia fatto nulla per difenderla nel corso della sua esperienza sul. Questo il motivo che avrebbe portato alla rottura ma anche alle ...

