Speranza positivo al Covid e i no vax si scatenano contro il Ministro della Salute (Di mercoledì 15 giugno 2022) Speranza positivo al Covid: il Ministro della Salute ha ricevuto la notizia e si è subito messo in isolamento come da prassi. Immediatamente, sono sbucati i cosiddetti haters che hanno attaccato duramente il Ministro. Speranza positivo al Covid Il Ministro della Salute Roberto Speranza è risultato positivo al Covid. Infatti, il Ministro è in isolamento dopo aver ricevuto la notizia. Si collegherà in videoconferenza con il Consiglio dei ministri in programma nel pomeriggio di mercoledì 15 giugno, come ha comunicato l'ufficio stampa del dicastero.

azangrillo : Speranza positivo a #COVID19, Zangrillo: 'Auguri, mascherine inutili' - Agenzia_Ansa : Speranza positivo al Covid, è in isolamento. Si collegherà in videoconferenza con il Consiglio dei Ministri #ANSA - HuffPostItalia : Speranza positivo al Covid nel giorno del Cdm che toglie l'obbligo di mascherina - DeodatoRibeira : RT @liliaragnar: Speranza si scopre positivo dopo 2 giorni dall'ultima uscita. -come si è contagiato (ammesso sia vero)? -non è strano ch… - infoitinterno : Il ministro Speranza positivo al Covid -