Speranza positivo al Covid | Bassetti e Zangrillo concordi | “Prova che le mascherine sono inutili”

"Il Covid ha colpito anche il ministro della Salute Roberto Speranza, a dimostrazione che le mascherine con Omicron servono a poco. Chi si contagia negli ultimi tempi sono quelli che la hanno usata in maniera più maniacale e che non la hanno mai abbandonata". Così su Twitter Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, dopo la notizia della positività a Sars-CoV-2 del ministro Roberto Speranza, operativo ma in isolamento. "Faccio gli auguri al ministro della Salute, Roberto Speranza", risultato positivo a Covid, "ben consapevole che per un uomo giovane e forte si tratta fortunatamente di un non problema. Dopodiché l'occasione è ghiotta per ribadire che siamo di fronte alla ...

