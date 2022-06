Speranza positivo a covid | Zangrillo | “Auguri | mascherine inutili”

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Speranza positivo al Covid, è in isolamento. Si collegherà in videoconferenza con il Consiglio dei Ministri #ANSA - HuffPostItalia : Speranza positivo al Covid nel giorno del Cdm che toglie l'obbligo di mascherina - GiovaQuez : Il Ministro Speranza è in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19. Si colleghera in videoconferenza c… - osamundR : ??????????????????Ministro Speranza vaccinato e positivo al Covid - tone70 : @ProfMBassetti Quindi secondo un medico il fatto che Speranza sia risultato positivo dimostra che con omicron le ma… -

Il Covid non risparmia il suo più grande nemico: Roberto. Il ministro della Salute èe in isolamento. Sarà costretto a collegarsi in videoconferenza con il Consiglio dei ministri in programma oggi. Allo stesso modo non potrà intervenire ...Il ministro della Salute, Roberto, èal Covid ed è in isolamento. Si collegherà in videoconferenza con il Consiglio dei ministri in programma oggi. Il ministroha il Covid, si collega in remoto al Cdm sulle ...(Adnkronos) – “Faccio gli auguri al ministro della Salute, Roberto Speranza”, risultato positivo a Covid, “ben consapevole che per un uomo giovane e forte si tratta fortunatamente di un non problema.Il Coronavirus ha ripreso la sua corsa e la curva dei contagi torna a salire. Anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, è risultato positivo a Covid e si trova in isolamento. Si collegherà in ...