Speranza contagiato, Bassetti: “Con Omicron la mascherina non serve”. Ricciardi ipotizza “100mila contagi al giorno” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Scorrendo la lunghissima lista relativa a quanti nostri concittadini sono stati contagiati dal virus, ci siamo finalmente resi conto che con le varianti, come appunto Omicron, le mascherine servono a poco. Covid, Bassetti: “Il contagio di Speranza dimostra che le mascherine con Omicron servono a poco” Una notizia quella del contagio di Speranza che, attraverso Twitter , il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ha commentato scrivendo: “Il Covid ha colpito anche il ministro della Salute Speranza. A dimostrazione che le mascherine con Omicron servono a poco. Chi si contagia negli ultimi tempi sono quelli che la hanno ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) Scorrendo la lunghissima lista relativa a quanti nostri concittadini sono statiati dal virus, ci siamo finalmente resi conto che con le varianti, come appunto, le mascherine servono a poco. Covid,: “Ilo didimostra che le mascherine conservono a poco” Una notizia quella delo diche, attraverso Twitter , il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo, ha commentato scrivendo: “Il Covid ha colpito anche il ministro della Salute. A dimostrazione che le mascherine conservono a poco. Chi sia negli ultimi tempi sono quelli che la hanno ...

Pubblicità

italiaserait : Speranza contagiato, Bassetti: “Con Omicron la mascherina non serve”. Ricciardi ipotizza “100mila contagi al giorno” - arwen0506 : RT @liliaragnar: Speranza si scopre positivo dopo 2 giorni dall'ultima uscita. -come si è contagiato (ammesso sia vero)? -non è strano ch… - ArielloGiuliano : RT @liliaragnar: Speranza si scopre positivo dopo 2 giorni dall'ultima uscita. -come si è contagiato (ammesso sia vero)? -non è strano ch… - Alienato69 : RT @liliaragnar: Speranza si scopre positivo dopo 2 giorni dall'ultima uscita. -come si è contagiato (ammesso sia vero)? -non è strano ch… - ZuzAntony : RT @liliaragnar: Speranza si scopre positivo dopo 2 giorni dall'ultima uscita. -come si è contagiato (ammesso sia vero)? -non è strano ch… -