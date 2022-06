Spagna | dirigibili super tecnologici per il trasporto regionale

Leggi su panorama

(Di mercoledì 15 giugno 2022) La compagnia Air Nostrum di Valencia, di proprietà della holding Iag di British Airways, ha raggiunto un accordo per l'acquisto di dieciAirlander da Hybrid Air Vehicles, con sede nel Bedfordshire. Con questa iniziativa il vettore spagnolo spera di attivare collegamenti regionali, quindi su rotte a corto raggio, vendendo circa 100 posti a volo già nel 2026. L'accordo avrebbe un valore di oltre 650 milioni di sterline, incluso il noleggio deie la loro manutenzione. Il Segretario di Stato per gli affari economici, l'energia e la strategia industriale del Regno Unito, Kwasi Kwarteng, ha salutato l'accordo come “la prova di come le imprese britanniche stiano abbracciando le nuove tecnologie per guidare la crescita e supportare posti di lavoro altamente qualificati”. Lo Airlander 10 di Hybrid Air Vehicles è certamente più lento dei ...