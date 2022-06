Sottoscritta l’ipotesi di contratto integrativo, la soddisfazione dell’assessora Coppola (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “La sottoscrizione dell’ipotesi di contratto integrativo del personale del Comune di Benevento, avvenuta nei giorni scorsi, è il risultato del proficuo e fattivo confronto tra i rappresentanti sindacali e la parte pubblica. Un confronto che ha permesso di definire un fondo che garantisce un buona ripartizione del salario accessorio con un incremento retributivo per i dipendenti ed un miglioramento dei servizi erogati ai cittadini”. A dichiararlo è l’assessora al Personale, Carmen Coppola. Le principali novità contenute nel nuovo contratto integrativo riguardano: – l’aumento delle indennità delle condizioni di lavoro (disagio e rischio) che passano da tre euro giornalieri a quattro; – l’avvio di un ulteriore progressione economica orizzontale ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “La sottoscrizione deldidel personale del Comune di Benevento, avvenuta nei giorni scorsi, è il risultato del proficuo e fattivo confronto tra i rappresentanti sindacali e la parte pubblica. Un confronto che ha permesso di definire un fondo che garantisce un buona ripartizione del salario accessorio con un incremento retributivo per i dipendenti ed un miglioramento dei servizi erogati ai cittadini”. A dichiararlo è l’assessora al Personale, Carmen. Le principali novità contenute nel nuovoriguardano: – l’aumento delle indennità delle condizioni di lavoro (disagio e rischio) che passano da tre euro giornalieri a quattro; – l’avvio di un ulteriore progressione economica orizzontale ...

