Sorella economia | evento a Roma con Cardinal Gambetti e Mario Baccini

Si è svolto nel pomeriggio presso la Sala del Refettorio Palazzo San Macuto, Camera dei Deputati, l'evento Sorella economia – Il profilo sociale dell'enciclica "Fratelli tutti". Sua Eminenza il Cardinal Mauro Gambetti, il più giovane Cardinale italiano della Curia Romana, il francescano, ha sostenuto le ragioni economiche e sociali dell'Enciclica di Papa Francesco, discutendone con il presidente dell'Ente Nazionale per il microcredito, Mario Baccini in un unicuum di intenti che vedono lo strumento del microcredito centrale nell'economia sociale e di mercato. I relatori hanno sostenuto, nei loro interventi, le ragioni che hanno spinto il Santo Padre ad affrontare il tema di un'economia solidale e allo ...

