Sondaggi Politici elettorali di oggi: vola Meloni, tonfo del PD, Salvini stabile (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gli ultimi Sondaggi Politici elettorali di SWG mandati in onda ieri sera durante il tg di La 7 condotto da Enrico Mentana ci riportano il quadro delle preferenze degli italiani in caso si andasse oggi stesso alle urne. I Sondaggi non colgono ancora le reazioni degli italiani dopo le recenti elezioni comunali in molte città, ma evidenziano un crollo inaspettato del PD che perde parecchio terreno rispetto a Fratelli d’Italia, sempre più leader e primo partito nazionale. Ultimi Sondaggi Politici elettorali SWG per La 7 oggi 15 giugno 2022: Disastro PD, bene Meloni Come anticipato quindi negli ultimi Sondaggi Politici elettorali di SWG troviamo il partito di ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gli ultimidi SWG mandati in onda ieri sera durante il tg di La 7 condotto da Enrico Mentana ci riportano il quadro delle preferenze degli italiani in caso si andassestesso alle urne. Inon colgono ancora le reazioni degli italiani dopo le recenti elezioni comunali in molte città, ma evidenziano un crollo inaspettato del PD che perde parecchio terreno rispetto a Fratelli d’Italia, sempre più leader e primo partito nazionale. UltimiSWG per La 715 giugno 2022: Disastro PD, beneCome anticipato quindi negli ultimidi SWG troviamo il partito di ...

Pubblicità

BardellaSteve : @agorarai Ettore Rosato interviene e risponde anche quando la conduttrice rivolge specificatamente la domanda al P… - ilbattitore : @tempoweb I sondaggi politici in Italia sono come le previsioni del tempo. Non vanno oltre un determinato termine.… - Michela_soy : @HSkelsen Ma sul serio in Italia pensano, come si evince da quegli inutili e offensivi sondaggi, e da più esponenti… - ViaEmilia771 : @SBidimedia Mi pare molto difficile ora prendere come veritieri dei sondaggi politici nazionali con quotazioni M5s… - Alesen1974 : Nel post #amministrative non si legge altro che politici che commentano dati più o meno elaborati all’occorrenza po… -