Sollevamento Pesi, Mondiali Youth 2022: Greta De Riso ottava nella -59, vince Sinisterra Angulo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Proseguono le competizioni in quel di Lèon, città messicana che sta ospitando questa settimana i Campionati Mondiali Youth 2022 di Sollevamento Pesi. nella prima gara della terza giornata, quella della categoria fino ai 59 kg femminile, Greta De Riso ha conquistato una incoraggiante ottava posizione alzando la misura totale di 166. L'azzurra, autrice di solo di due alzate nulle (una per segmento), ha tirato su nello strappo 74 kg, andando poi su 92 nello slancio dimostrando buoni margini di crescita in ottica futura. La gara è stata vinta dalla colombiana Sinisterra Angulo (nessuna nulla per lei) che, dopo aver ottenuto l'argento di strappo con 84, ha preso le redini nello slancio con 104 per 187 kg ...

