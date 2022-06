Smart Mobility con il GPS per Flotte Aziendali (Di mercoledì 15 giugno 2022) Che cos’è la Smart Mobility È in arrivo una nuova era nel modo di muoversi lungo le strade e nelle città, il suo nome è Smart Mobility. Le Aziende sono sempre più orientate a business model ispirati dalla sharing economy e dalle tecnologie ICT digitali. Si pensi, ad esempio, ai servizi di car sharing e on demand come Uber o Lyft, o ai programmi di mobilità sostenibile. Ma non soltanto: le soluzioni tecnologiche afferenti alla Smart Mobility sono molto variegate e coinvolgono diversi settori merceologici come l’autotrasporto, l’agricoltura, l’edilizia, la logistica, il turismo e molto altro. L’obiettivo finale è rendere movimenti e flussi più efficienti e meno inquinanti. Contemporaneamente, grazie alla Smart Mobility si genera un’immensa quantità di ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Che cos’è laÈ in arrivo una nuova era nel modo di muoversi lungo le strade e nelle città, il suo nome è. Le Aziende sono sempre più orientate a business model ispirati dalla sharing economy e dalle tecnologie ICT digitali. Si pensi, ad esempio, ai servizi di car sharing e on demand come Uber o Lyft, o ai programmi di mobilità sostenibile. Ma non soltanto: le soluzioni tecnologiche afferenti allasono molto variegate e coinvolgono diversi settori merceologici come l’autotrasporto, l’agricoltura, l’edilizia, la logistica, il turismo e molto altro. L’obiettivo finale è rendere movimenti e flussi più efficienti e meno inquinanti. Contemporaneamente, grazie allasi genera un’immensa quantità di ...

