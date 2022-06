Sky Media raccoglie in esclusiva la pubblicità del canale di economia Pop Economy (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sky Media, concessionaria del gruppo Sky Italia, diventa partner di Pop Economy per la vendita dei suoi spazi pubblicitari. Da giugno 2022 Sky Media è infatti la concessionaria di pubblicità in esclusiva del canale di economia Pop Economy, edito da Edoardo Grigione per Pop Media, che racconta il mondo dell’economia in tempo reale attraverso un team di... Leggi su digital-news (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sky, concessionaria del gruppo Sky Italia, diventa partner di Popper la vendita dei suoi spazi pubblicitari. Da giugno 2022 Skyè infatti la concessionaria diindeldiPop, edito da Edoardo Grigione per Pop, che racconta il mondo dell’in tempo reale attraverso un team di...

