Siviglia: offerta per un obiettivo della Juve (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo RMC Sport il Siviglia ha pronta un'offerta per Benoît Badiashile, difensore del Monaco, obiettivo anche della Juventus. Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo RMC Sport ilha pronta un'per Benoît Badiashile, difensore del Monaco,anchentus.

Pubblicità

zazoomblog : Siviglia: offerta per un obiettivo della Juve - #Siviglia: #offerta #obiettivo #della - Torrenapoli1 : MERCATO ESTERO - Dopo 2 offerte rifiutate il #Bayern alza la posta, 35M+5 di bonus per #Mane (erano partiti da 23+b… - CiccioTria : Accordo di Jules Koundé, ancora prioritario per il Chelsea. Tuchel lo vuole. Le trattative sono a buon punto da par… - sportli26181512 : Chelsea, presto una nuova offerta per Koundé: Secondo i media spagnoli, riportati da Sport Witness, a Siviglia sono… - andreamelos94 : In uscita Politano, che pare stia per avere un offerta dal Siviglia. In Italia piace a Lazio e Fiorentina. Fake Ne… -