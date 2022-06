Simona Ventura, la conduttrice a pezzi dopo la tragica scomparsa: “Non ti dimenticheremo mai” | Il lutto straziante (Di mercoledì 15 giugno 2022) La conduttrice Rai si è lasciata andare al rammarico provocato da una triste scomparsa che l’ha addolorata. Ecco il messaggio della Ventura La stagione televisiva da poco conclusasi è stata per Simona nel complesso positiva. Per quel che riguarda i canali Rai è tornata finalmente alla guida di un programma. Lei e Paola Perego hanno presentato infatti “Citofonare Rai 2”, un format che ogni domenica mattina ha fatto compagnia agli italiani che hanno apprezzato la coppia composta dalle due famose donne dello spettacolo. Simona Ventura (Websource)La sua avVentura sulle reti Mediaset è stata invece meno idilliaca. Maria De Filippi ha deciso di scegliere la Ventura per condurre “Ultima fermata”. Il programma purtroppo non ha ottenuto i ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 15 giugno 2022) LaRai si è lasciata andare al rammarico provocato da una tristeche l’ha addolorata. Ecco il messaggio dellaLa stagione televisiva da poco conclusasi è stata pernel complesso positiva. Per quel che riguarda i canali Rai è tornata finalmente alla guida di un programma. Lei e Paola Perego hanno presentato infatti “Citofonare Rai 2”, un format che ogni domenica mattina ha fatto compagnia agli italiani che hanno apprezzato la coppia composta dalle due famose donne dello spettacolo.(Websource)La sua avsulle reti Mediaset è stata invece meno idilliaca. Maria De Filippi ha deciso di scegliere laper condurre “Ultima fermata”. Il programma purtroppo non ha ottenuto i ...

Pubblicità

CronacaSocial : 'Non ti dimenticheremo mai': Simona Ventura e il dolore per la grave perdita ?? - infoitcultura : Simona Ventura devastata dal terribile lutto: 'Non ti dimenticheremo mai' - FOTO - infoitcultura : “Voleva fuggire…”: Simona Ventura, stavolta la rivelazione è davvero particolare - anadiomenee : IO UFFICIALMENTE ENTRATA NELLA MIA SIMONA VENTURA ERA - zazoomblog : “Non ti dimenticherò mai”: lutto per Simona Ventura era un volto conosciuto fra i VIP - #dimenticherò #mai”:… -