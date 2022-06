Simeone | Marroccu | «Potrebbero arrivare offerte irrinunciabili»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 giugno 2022) le parole del direttore sportivo dell’Hellas Verona su, dopo l’ottima stagione disputata: «Per ora solo chiacchiere informali» Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, il nuovo direttore sportivo del Verona Francescoha parlato anche di Giovanni– «È un giocatore per il qualepervenire, se le richieste non dovessero soddisfarci resterebbe senza problemi, in caso contrario può anche partire. Al momento però non si è andato oltre le chiacchierate informali, il mercato in Italia deve ancora carburare». L'articolo proviene da Calcio News 24.